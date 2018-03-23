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Росгвардия будет выполнять функции госохраны
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Росгвардия будет выполнять функции госохраны 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Функции по обеспечению безпасности лиц, которые подлежат государственной защите, теперь будет выполнять Росгвардия. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ, подписанный заместителем начальника ФКУ «Центральное ОУМТС МВД России» подполковника внутренней службы Исой Ялхороевым.
Уточняется, что, несколько источников, знакомых с ситуацией, информацию подтвердили.
В соответствии с обращением Росгвардии необходимо представить в ФКУ «Центральное ОУМТС МВД России» сведения о материально-техническом обеспечении подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, по каждому территориальному органу на региональном уровне согласно предлагаемой форме — заявление.
Сообщается также, что для передачи новых функций Росгвардии никаких дополнительных изменений в законодательстве не требуется, поскольку в законе о Росгвардии функции госохраны прописаны изначально.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росгвардия сможет охранять глав регионов. Соответствующие правки были внесены в закон «О войсках национальной гвардии РФ». С текстом можно ознакомиться на портале правовой информации.
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