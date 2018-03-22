В России планируют изменить схему призыва

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СМИ: Госдума заставит призывников являться в военкомат без повесток 

Ридус 57 минут назад
Фото: © mil.ru
Комитет Государственной думы по обороне рассматривает поправки в действующее законодательство, которые позволят вызывать призывников в военкомат без личного вручения им повестки. Автором инициативы является первый замглавы названного комитета депутат Андрей Красов.
«После принятия законопроекта самостоятельно являться в военкоматы должны будут граждане, подлежащие призыву на военную службу, но по каким-то причинам не получившие повестки до окончания срока весеннего или осеннего призыва. Поняв, что в военкомате про них забыли, такие призывники, согласно законопроекту, должны сами явиться туда не позднее дня начала очередного призыва на военную службу и потребовать вручить им повестку, сказано в проекте поправок», — сообщает РБК со ссылкой на источники в комитете.
По действующему закону «О воинской обязанности и военной службе» повестка может быть вручена призывнику только лично в руки под расписку. Это позволяет всем желающим легко уклониться и от военной службы, и от уголовной ответственности, просто избегая вручения повестки.
«Возможность вручать повестки лично законопроект сохраняет, но при этом наделяет военкоматы дополнительной возможностью направлять их по почте заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученной, если за получение письма распишется как сам призывник, так и другой совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель», — отмечает издание.
Опрошенные РБК эксперты высказали сомнения в том, что все предложенные Красовым поправки будут утверждены Комитетом по обороне. Особенный скепсис был высказан в отношении обязанности членов семьи расписываться за повестку. Тем не менее, журналисты выяснили, что в целом правительство разработанный законопроект поддерживает.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов в 2018 году.
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