Ещё
Шойгу придумал образ для российской армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу сравнил российскую армию с ледоколом: «Можем плыть, и плыть, и плыть» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил культурную и научную самостоятельность российской армии.
"Мы — как ледокол. У нас все свое — можем плыть, и плыть, и плыть. У нас свои театры. У нас свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии, своя наука. У нас своя "Юнармия". И это все — армия нашей страны", — сказал Шойгу на церемонии награждения авторов песен в рамках всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда".
Он отметил, что Минобороны, организуя этот конкурс, не хотело бы ни с кем конкурировать, в том числе — с телеканалами, где проводятся состязания талантливых исполнителей.
"У армии России нет конкурентов. Сегодня вы влились в этот замечательный коллектив, который слушает и слышит вас, ценит ваш талант и надеется увидеть вас на наших сценах, в военных округах, армиях и флотах", — добавил он.
Министр выразил уверенность, что департамент культуры Минобороны организует большой концертный тур участников "Новой Звезды" по гарнизонам Вооруженных сил РФ.
По словам Шойгу, конкурс продемонстрировал, что Россия богата талантливыми поэтами и композиторами.
"Спасибо авторам! Впервые вы попробовали сделать так, чтобы на этой сцене звучало не то, что мы уже слышали много раз, хотя и это тоже здорово и всегда приятно, а что-то совершенно новое, оригинальное, и это получилось", — сказал он.
"И мы, надеюсь, вся страна, поняли, что у нас в стране не два композитора и не два поэта. У нас в стране огромное количество талантливых поэтов и талантливых композиторов. Людей, от которых мы еще не успели устать. Надеемся, не устанем и дальше. Ждем от вас новых песен, новых стихов, новых мелодий и очень надеемся, что они прозвучат в первый раз именно в наших конкурсах, на наших сценах — сценах армии России", — добавил глава военного ведомства.
РИА Новости: последние новости
Путин призвал россиян прийти на выборы Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году Бондарев рассказал, сколько противоракет нужно для перехвата "Сармата"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»218
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке55
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД82
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи24
Трамп объяснился за звонок Путину44
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение