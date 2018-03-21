Черноморский флот бессилен против ВМС США

Черноморский флот бессилен противодействовать ВМС США

После воссоединения с Крымом Черноморский флот активно перевооружается, о чем подробно рассказал командующий флотом адмирал Витко . Однако даже поступающие новые корабли и подводные лодки не могут восполнить острый дефицит главного компонента флота — ударных возможностей и авиации. Каких именно кораблей не хватает Черноморскому флоту России

Черноморский флот России с 2015 года получил два новых фрегата — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», 6 подлодок с крылатыми ракетами и более 10 противодиверсионных и патрульных катеров, сообщил изданию «Красная звезда» командующий ЧФ адмирал Александр Витко. Кроме того, ЧФ пополнился двумя буксирными судами нового поколения, модульными водолазными платформами, плавучим краном и рядом других судов обеспечения.

В планах ЧФ — получение в распоряжение фрегата «Адмирал Макаров», который в ближайшее время совершит межфлотский переход из Балтики, сообщил Витко. Ожидаются и пополнения из черноморских судостроительных заводов. По словам командующего ЧФ, в Новороссийске сейчас проводятся заводские испытания малого ракетного корабля (МРК) «Вышний Волочек», и еще один корабль такого класса ожидается в течение 2018 года. В Керчи достраивается патрульный корабль нового проекта « Василий Быков », который должен войти в состав Новороссийской военно-морской базы, в 2019 году планируется получить еще два аналогичных корабля.

В 2015 году, с которого адмирал Витко в своем комментарии начал отсчет этапа модернизации, эксперты высказывали опасения о степени боеспособности ЧФ. Так, капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко и военный эксперт Антон Мардасов отмечали в публикации портала «Свободная пресса»: главная проблема ЧФ и его Средиземноморской эскадры — «острейший недостаток ударной мощи». «Одними только корветами, большими десантными кораблями, плавучими мастерскими, танкерами и буксирами много не навоюешь, — указывали эксперты. — Чтобы противостоять 6-му флоту США , нужно создавать хоть какую-то угрозу его ракетным крейсерам и авианосцам».

В состав 6-го флота ВМС США (а он ответственен за Средиземноморский бассейн) в том числе входит эскадра из четырех эсминцев управляемого ракетного оружия (УРО). В Средиземном море этот флот располагает авианосной ударной группой — атомный ударный авианосец, плюс два ракетных крейсера и два эсминца УРО. Основные силы 6-го флота поддерживаются амфибийной десантной группой с соответствующими кораблями и, скорее всего двумя, подлодками с ракетами «Томагавк».

«У ЧФ очень мало что осталось от ударной мощи, — сказал Ищенко газете ВЗГЛЯД. — Стоит обратить внимание, что когда случилось обострение вокруг Сирии и мы пообещали сбивать американские ракеты и даже их носители, то на дежурство вышел даже «Пылкий». Это старый-престарый сторожевой корабль со старым оружием, который тоже вытолкали туда, потому что наши понимают, что «Адмирала Эссена» и «Адмирала Григоровича», которые там есть, совершенно недостаточно», — рассказал Ищенко. Несмотря на получение в последние годы новой техники, проблема недостатка ударной мощи ЧФ не решена, прежде всего из-за нехватки надводных кораблей, — полагает бывший командир группы управления ракетным оружием на БДК «Комсомолец Украины» (Черноморский флот СССР), капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко.

А больше современных надводных кораблей Черноморский флот не имеет, говорит собеседник. «Фрегат „Адмирал Макаров“ до сих пор находится на Балтике, хотя принят в боевой состав был в конце декабря, насколько я понимаю, закрыв глаза на существующие у него проблемы. Несмотря на всю остроту ситуации в Сирии, „Адмирал Макаров“ просто физически не в состоянии прийти в Черное море», — отметил собеседник.

«Этого недостаточно. Если говорить, например, о фрегатах, то трудно представить ситуацию, когда все три имеющихся в наличии фрегата будут в состоянии выйти в Средиземное море. Обычно только не более трети кораблей одного проекта от наличного состава может находиться на боевой службе в Средиземном море. Это означает, что из наличных фрегатов в лучшем случае один, а в некоторых случаях и ни одного в Средиземном море не будет», — объяснил Ищенко. «Кроме «Пылкого» есть «Ладный», но это сторожевые корабли 1135 проекта, которым почти по 40 лет. Мы выводим за скобки крейсер «Москва», поскольку он ждет ремонта и модернизации и загнан до такого состояния, что, видимо, не может выйти в Средиземное море», — добавил он. Добавим, что в составе ЧФ находится сторожевой корабль «Сметливый» проекта 01090 — старейший боевой корабль в составе ВМФ РФ. Газета ВЗГЛЯД не так давно писала о больших проблемах с модернизацией кораблей ВМФ РФ советской постройки.

«Не хватает, как минимум, бригады фрегатов. Той бригады, которую должны были построить в Калининграде и от которой из шести кораблей построили только три («Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров»), — добавил Ищенко.

Собеседник считает, что китайские СМИ не так уж далеки от истины, говоря об истощении российского ВМФ. Поясним: накануне китайский портал Sina.com опубликовал материал, в котором военный эксперт Ли Жэнь высказывал сомнение в заявленных сроках окончания ремонта ракетного крейсера «Москва» — флагмана ЧФ. Представители ВМФ России обещают возвращение корабля в строй к 2022 году. Но учитывая, что работы по модернизации подобного ему крейсера «Маршал Устинов» заняли 5 лет и многократно откладывались, «нельзя сказать, что все будет так легко», считает китайский эксперт.

«В частности, флот получил новые подводные силы — 6 подлодок с новыми тактико-техническими характеристиками, что делает ЧФ значительной ударной силой на черноморском и средиземноморском театре военных действий (если кто-то решит проверить нашу боеспособность)», — отметил Ненашев в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Но он также указывает — ощущается нехватка надводных кораблей. Председатель Движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев отмечает — нельзя сбрасывать со счетов то, что уже сделано для укрепления боеспособности ЧФ.

«Необходимо обновление кораблей крейсерского уровня — порядка 10 таких кораблей, — пояснил Ненашев. — Необходимы как новые крейсера, так и большие противолодочные корабли, десантные корабли первого ранга, новые тральщики (учитывая вопрос минной опасности)».

Требуется обновление противолодочной авиации, и других видов самолетов и вертолетов — не меньше 100 боевых единиц, подчеркивает эксперт.