Минобороны оценило эффективность бортовых авиакомплексов

В Минобороны оценили эффективность бортовых авиакомплексов

Юрий Борисов. Эффективность российских бортовых авиакомплексов обороны близка к 100%, заявил журналистам в среду заместитель министра обороны РФ

"Все испытания подтвердили, что комплексы имеют очень высокие вероятности защиты летательного аппарата, близкие практически к единице", — сказал Борисов. В ходе рабочей поездки в Самару Борисов посетил научно-исследовательский институт "Экран", который создает авиационную радиотехническую аппаратуру, системы радиоэлектронной и оптико-электронной защиты самолетов и вертолетов от авиационных и зенитных ракетных комплексов.

Замминистра ознакомился в НИИ "Экран" с процессом создания перспективных бортовых комплексов обороны для вертолетов армейской авиации и обсудил с руководством института вопросы выполнения текущих обязательств по гособоронзаказу.