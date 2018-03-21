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Минобороны оценило эффективность бортовых авиакомплексов
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В Минобороны оценили эффективность бортовых авиакомплексов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эффективность российских бортовых авиакомплексов обороны близка к 100%, заявил журналистам в среду заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
В ходе рабочей поездки в Самару Борисов посетил научно-исследовательский институт "Экран", который создает авиационную радиотехническую аппаратуру, системы радиоэлектронной и оптико-электронной защиты самолетов и вертолетов от авиационных и зенитных ракетных комплексов.
"Все испытания подтвердили, что комплексы имеют очень высокие вероятности защиты летательного аппарата, близкие практически к единице", — сказал Борисов.
Замминистра ознакомился в НИИ "Экран" с процессом создания перспективных бортовых комплексов обороны для вертолетов армейской авиации и обсудил с руководством института вопросы выполнения текущих обязательств по гособоронзаказу.
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