Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии 

Несколько вертолетов ВКС России нанесли удары по позициям боевиков в Сирии. Момент атаки запечатлели на видео, которое опубликовано в Twitter.
Убойная Карусель — Ударные вертолеты ВКС РФ, Сирия pic.twitter.com/xKm9liVJPV— На передовой (@naperedovoj) March 21, 2018
На кадрах видно, как несколько вертолетов, двигаясь друг за другом, по очереди выпускают несколько ракет в сторону позиций противника и улетают. В конце ролика можно увидеть дым, поднимающийся над пораженными объектами.
Какая именно группировка стала целью российской авиации, не сообщается. Где и когда были сняты эти кадры, также не уточнятся.
В декабре прошлого года в сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение танка, принадлежащего террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), российским вертолетом Ми-28Н. Видео было снято из кабины вертолета, известного также как «Ночной охотник», во время боевого вылета в Сирии.