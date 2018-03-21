Показали боевого российского «Терминатора» 

Видео испытания новой боевой машины поддержки танков «Терминатор» опубликовал «Уралвагонзавод». На кадрах видно, как «Терминаторы» перемещаются по заснеженному полигону. Машина несёт комплекс для защиты от противотанковых средств и оснащена средствами обнаружения и уничтожения замаскированной живой силы противника. Также боевая машина поддержки танков «Терминатор» может обнаруживать и уничтожать низко летящие цели, в том числе вертолёты и дроны, при этом может быть атаковано одновременно 4 цели. Планируется, что БМПТ примет участие в военном параде в честь Дня Победы в этом году.