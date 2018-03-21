Испытано древнейшее российское зенитное орудие

Эта пушка является первым в России специальным зенитным орудием, предназначенным для ведения огня по воздушным целям. Испытанное изделие произведено в 1927 году «Московским орудийным заводом Калинина».

Пушка была обнаружена военнослужащими Северного флота в 2017 году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. Специалисты восстановили оружие.