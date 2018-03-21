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Испытано древнейшее российское зенитное орудие
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Испытано древнейшее российское зенитное орудие 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТК "Звезда"
В Североморске на причальном фронте арсенала комплексного хранения успешно испытана 76-миллиметровая зенитная пушка образца 1914 года конструкции Тарновского-Лендера, сообщает телеканал «Звезда».
Эта пушка является первым в России специальным зенитным орудием, предназначенным для ведения огня по воздушным целям. Испытанное изделие произведено в 1927 году «Московским орудийным заводом Калинина».
Пушка была обнаружена военнослужащими Северного флота в 2017 году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. Специалисты восстановили оружие.
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