На Як-130 установили девять мировых рекордов

«Серия рекордных полетов проведена на аэродроме ЛИИ имени Громова (Жуковский, Московская область) в период с 17 по 26 октября 2016 года», — цитирует сообщение «Интерфакс». Международная авиационная федерация (Federation Aeronautique Internationale, FAI) зарегистрировала девять рекордов, установленных на учебно-боевом самолете Як-130 летчиками-испытателями ОКБ имени Яковлева, сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут».

Также отмечается, что установлены российские и девять мировых рекордов по скороподъемности на различные высоты в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой 6-9 тонн.

Как считает заместитель гендиректора ОКБ имени Яковлева по летным испытаниям Роман Таскаев, «рекордные полеты продемонстрировали выдающиеся возможности самолета Як-130 и мастерство летчиков-испытателей».

Отмечается, что рекорд установили экипажи, в которые входили летчики-испытатели Андрей Воропаев, Олег Кононенко , Олег Мутовин и Василий Севастьянов.

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, по своим летно-техническим характеристикам самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет обучать пилотов самолетов четвертого и пятого поколений.