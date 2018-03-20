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На Як-130 установили девять мировых рекордов
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На Як-130 установили девять мировых рекордов 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Международная авиационная федерация (Federation Aeronautique Internationale, FAI) зарегистрировала девять рекордов, установленных на учебно-боевом самолете Як-130 летчиками-испытателями ОКБ имени Яковлева, сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут».
«Серия рекордных полетов проведена на аэродроме ЛИИ имени Громова (Жуковский, Московская область) в период с 17 по 26 октября 2016 года», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Также отмечается, что установлены российские и девять мировых рекордов по скороподъемности на различные высоты в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой 6-9 тонн.
Как считает заместитель гендиректора ОКБ имени Яковлева по летным испытаниям Роман Таскаев, «рекордные полеты продемонстрировали выдающиеся возможности самолета Як-130 и мастерство летчиков-испытателей».
Отмечается, что рекорд установили экипажи, в которые входили летчики-испытатели Андрей Воропаев, Олег Кононенко, Олег Мутовин и Василий Севастьянов.
Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, по своим летно-техническим характеристикам самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет обучать пилотов самолетов четвертого и пятого поколений.
Ранее сообщалось, что Як-130 поступили на вооружение Мьянме, Белоруссии и Бангладеш.
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