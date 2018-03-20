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Самолет на водородном топливе покажут на «Армии-2018»
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Самолет на водородном топливе покажут на форуме «Армия-2018» 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Действующую модель летательного аппарата с силовой установкой на водородно-воздушных топливных элементах представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом информагенству Военное.РФ рассказали в Институте проблем химической физики Российской академии наук.
Сначала водородной вспомогательной силовой установкой собирались оснастить двухместный самолет МАИ-223 "Китенок". Но испытания отложили и от "Китенка"отказались. Теперь энергоустановку в качестве основного двигателя планируют поставить на новый двухместный самолет среднего размера, который специально спроектировали. Эту же энергоустановку рассматривают и для более крупных самолетов. Как рассказали в Институте проблем химической физики, если все пойдет по плану, то действующую модель представят на форуме "Армия-2018".
А вообще работать над проектом начали несколько лет назад. В 2015 году ученые лаборатории ионики твердого тела Института проблем химической физики провели несколько испытательных полетов беспилотных аппаратов с энергоустановкой на водородно-воздушных топливных элементах. Как заявил директор института академик Сергей Алдошин, беспилотники с топливными элементами могут находиться в воздухе около 40 часов, они надежны и могут работать в суровых российских погодных условиях, в том числе и на Крайнем Севере. В том же году беспилотник показали на авиасалоне МАКС, а потом испытали и в Сирии.
"Электрический самолет" — самолет с единой централизованной системой управления и энергоснабжения, который обеспечивает все энергетические потребности машины. Новая структура энергоисточников обеспечивает оптимальное управление бортовой энергией самолета и создает интеллектуальные бортовые сети.
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