Первая советская БМП пройдет модернизацию 

«БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» — это все-таки вопрос еще двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать», — сказал он.

Источник РИА Новости отметил, что решение модернизировать БМП-1 связано с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.