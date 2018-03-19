Первая советская БМП пройдет модернизацию 

Первые советские боевые машины пехоты БМП-1, до сих пор стоящие на вооружении российской армии и Росгвардии, оснастят 30-миллиметровой пушкой от бронетранспортера БТР-82. После этого боевые машины получат возможность сбивать воздушные цели, в том числе беспилотники, сообщили РИА Новости несколько источников в российском оборонно-промышленном комплексе.
«В настоящее время для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 «Гром». Функционал у него тоже другой: если «Гром» это противотанковая пушка, то новый модуль может применяться против легкобронированной техники и низколетящих целей — вертолетов и даже беспилотников», — сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости отметил, что решение модернизировать БМП-1 связано с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.
«БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» — это все-таки вопрос еще двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать», — сказал он.
Другой осведомленный источник в российском ОПК отметил, что первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск уже летом 2018 года.
«Она (БМП-1) сейчас проходит войсковые испытания, и уже где-то летом машина будет принята на вооружение. Учитывая, что сегодня за рубежом эксплуатируется порядка 7000 таких машин, этот проект модернизации имеет большие перспективы на рынке вооружений», — сказал собеседник агентства.
По данным из открытых источников, за время производства БМП-1 (1966-1988) было построено более 20 тысяч таких машин. В настоящее время на вооружении ВС РФ и Росгвардии находятся около 1 тысячи БМП-1, 7 тысяч бронемашин стоит на хранении Минобороны. Кроме того, почти 7 тысяч БМП-1 эксплуатируется сегодня в более чем в 30 странах мира.