Ещё
Первая советская БМП пройдет модернизацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая советская БМП пройдет модернизацию 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: © wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0
Первые советские боевые машины пехоты БМП-1, до сих пор стоящие на вооружении российской армии и Росгвардии, оснастят 30-миллиметровой пушкой от бронетранспортера БТР-82. После этого боевые машины получат возможность сбивать воздушные цели, в том числе беспилотники, сообщили РИА Новости несколько источников в российском оборонно-промышленном комплексе.
«В настоящее время для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 «Гром». Функционал у него тоже другой: если «Гром» это противотанковая пушка, то новый модуль может применяться против легкобронированной техники и низколетящих целей — вертолетов и даже беспилотников», — сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости отметил, что решение модернизировать БМП-1 связано с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.
«БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» — это все-таки вопрос еще двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать», — сказал он.
Другой осведомленный источник в российском ОПК отметил, что первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск уже летом 2018 года.
«Она (БМП-1) сейчас проходит войсковые испытания, и уже где-то летом машина будет принята на вооружение. Учитывая, что сегодня за рубежом эксплуатируется порядка 7000 таких машин, этот проект модернизации имеет большие перспективы на рынке вооружений», — сказал собеседник агентства.
По данным из открытых источников, за время производства БМП-1 (1966-1988) было построено более 20 тысяч таких машин. В настоящее время на вооружении ВС РФ и Росгвардии находятся около 1 тысячи БМП-1, 7 тысяч бронемашин стоит на хранении Минобороны. Кроме того, почти 7 тысяч БМП-1 эксплуатируется сегодня в более чем в 30 странах мира.
BFM.RU: последние новости
Трамп нашел новую зону для боевых действий армии США Трамп обещал вооруженным силам средства, которых у них «не было никогда» Генштаб РФ: США готовит удар по Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина496
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов18
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу560
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение