НАТО призвало РФ раскрыть данные о «Новичке»

НАТО призвало Россию раскрыть информацию о программе «Новичок»

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в понедельник эксперты ОЗХО прибыли в Великобританию для работы по делу об отравлении Скрипаля.

Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервнопаралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.