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НАТО призвало РФ раскрыть данные о «Новичке»
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НАТО призвало Россию раскрыть информацию о программе «Новичок» 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Reuters
Североатлантический альянс призывает Россию раскрыть все данные по программе отравляющего вещества «Новичок», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает РИА «Новости».
14 марта НАТО уже выступало с аналогичным призывом, потребовав от России ответить на вопросы Великобритании по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и «полностью раскрыть» программу «Новичок» в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ранее в понедельник эксперты ОЗХО прибыли в Великобританию для работы по делу об отравлении Скрипаля.
Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервнопаралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.
Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге в ответ на аналогичные меры со стороны Великобритании, принятые из-за дела Скрипаля.
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