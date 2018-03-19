Россия передаст Сербии два транспортных самолета Ан-26

"Соглашение о сотрудничестве в сфере ВТС между Россией и Сербией выполняется строго в соответствии с договоренностями. В рамках этого соглашения в Сербию прибудут два транспортных самолета Ан-26", — заявил министр во время посещения ангаров на аэродроме Батайница, где идет модернизация шести самолетов МиГ-29, преданных ранее Сербии российской стороной. Два российских транспортных самолета Ан-26 будут переданы Москвой Белграду в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом заявил журналистам в понедельник министр обороны Сербии Александар Вулин.

По словам министра, все истребители будут введены в строй до конца 2018 года. Глава оборонного ведомства рассказал, что пять сербских пилотов отправляются в Россию для переобучения на самолеты МиГ-29.

Вулин также сообщил, что в понедельник вводятся в строй шесть сербских самолетов типа "Ласта", идет работа над модернизацией еще восьми самолетов этого типа.

Ранее в интервью ТАСС президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Сербия ведет переговоры с Россией о покупке шести многоцелевых вертолетов Ми-17, а также систем ПВО. По результатам визита Вучича в Москву было также достигнуто соглашение о формировании вертолетного центра под Белградом, в котором будут ремонтироваться машины.

В октябре сербские ВВС получили от России шесть истребителей МиГ-29, предоставленных в качестве военно— технической помощи. Помимо самолетов МиГ-29 Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска".