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Путин призвал запасников на сборы
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Путин призвал запасников на сборы 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году пребывающих в запасе россиян. Указ опубликован на портале правовой информации.
«Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности» — говорится в документе.
>> Путин: РФ уходит от службы по призыву в армию
Военные сборы проводятся в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ за исключением проверочных сборов, которые определяются Минобороны.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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