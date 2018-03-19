Путин призвал запасников на сборы 

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году пребывающих в запасе россиян. Указ опубликован на портале правовой информации.
«Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности» — говорится в документе.
Военные сборы проводятся в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ за исключением проверочных сборов, которые определяются Минобороны.
Указ вступает в силу со дня подписания.