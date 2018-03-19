Стало известно о масштабах военного строительства

На флоте строительство подводных лодок и кораблей синхронизировано с возведением соответствующей инфраструктуры.
В основном пункте базирования на Черноморском флоте в Новороссийске смогут размещаться более 60 единиц боевых и специальных кораблей, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Продолжаются работы по строительству основного пункта базирования — геопорта на Черноморском флоте, в Новороссийске. После завершения строительства в акватории геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей», — сказал он.
По его словам, масштабы военного строительства, проводимые в настоящее время Минобороны, в том числе в интересах в ВМФ, являются беспрецедентными.
«Работ такого масштаба не было с советского периода», — подчеркнул Королев.
И добавил, что усилиями Минобороны уже проведено обустройство основных гидротехнических сооружений причального фронта. В частности, сданы в эксплуатацию пункты базирования подводных лодок Северного флота в Гаджиево, Тихоокеанского флота — в Велючинске.