Стало известно о масштабах военного строительства

Главком ВМФ РФ рассказал о беспрецедентных масштабах военного строительства

На флоте строительство подводных лодок и кораблей синхронизировано с возведением соответствующей инфраструктуры.

«Продолжаются работы по строительству основного пункта базирования — геопорта на Черноморском флоте, в Новороссийске. После завершения строительства в акватории геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей», — сказал он. В основном пункте базирования на Черноморском флоте в Новороссийске смогут размещаться более 60 единиц боевых и специальных кораблей, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

«Работ такого масштаба не было с советского периода», — подчеркнул Королев. По его словам, масштабы военного строительства, проводимые в настоящее время Минобороны , в том числе в интересах в ВМФ, являются беспрецедентными.