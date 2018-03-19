Модерниированные БМП-1 смогут сбивать вертолеты и беспилотники

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в ОПК, скоро БМП-1 будет перевооружена.

На смену противотанковому орудию 2А82 "Гром" придет более универсальная автоматическая пушка 2А72. Ей по зубам как легкобронированная техника, так и воздушные цели, находящиеся на высоте до 1200 метров. В эту категорию попадают вертолеты и беспилотники.

Для испытаний уже закупили около 20 боевых модулей БТР-82. Как пояснил агентству источник, модернизировать БМП-1 решили для того, чтобы она могла эффективно бороться с нерегулярными вооруженными формированиями.

По словам эксперта, применять против террористических организаций такие суперсовременные машины как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" нецелесообразно. Здесь подойдет старая проверенная советская техника. Надо лишь слегка ее усовершенствовать.

Не исключено, что первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск летом 2018 года. Справка "РГ"

БМП-1 — первая советская серийная гусеничная бронемашина, способная плавать. Была разработана в главном специальном конструкторском бюро 2 на Челябинском тракторном заводе . На вооружение Советской армии принята в 1966 году.

Бронекорпус машины сварной, выполнен из стальной катаной брони высокой твердости.

БМП-1 вооружена 73-миллиметровым гладкоствольное орудием 2А28 "Гром", спаренным пулемёт 7,62-мм ПКТ и ПТУР 9М14М "Малютка".

В десантном отделении крепится зенитно-ракетный комплекс 9К32 "Стрела-2".

Бронемашина прошла через Афганскую и Чеченскую войны, поучаствовала практически во всех конфликтах на постсоветском пространстве.