Кабисова: «Электроцинк» губит Владикавказ

Кабисова\: "Электроцинк" губит ВладикавказЗавод «Электроцинк» располагается во Владикавказе с 1904 года. За последние десятилетия ни раз поднимался вопрос сноса или переноса завода из столицы Северной Осетии . Экологи и правозащитники обеспокоены негативным влиянием завода на окружающую среду и здоровье граждан.

В начале этого года вышел документальный фильм «Труба», затрагивающий тему «Электроцинка». Кстати, посмотреть картину Аслана Галазова и Анны Кабисовой можно на YouTube.

Герои фильма — эксперты из различных областей науки: медики, демографы, экологи, экономисты, археологи, а также журналисты, деятели культуры, представители власти и общественные активисты.

После того, как вышел этот фильм, Ирлан Хугаев написал статью в журнал «Famous» «Дело труба, или Владикавказский Молох», в которой рассматриваются экологические проблемы в республике.

В общем, все подробности — в нашем аудио.