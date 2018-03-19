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Кабисова: «Электроцинк» губит Владикавказ
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Кабисова: «Электроцинк» губит Владикавказ 

Sputnik Южная Осетия 3 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Кабисова\: "Электроцинк" губит ВладикавказЗавод «Электроцинк» располагается во Владикавказе с 1904 года. За последние десятилетия ни раз поднимался вопрос сноса или переноса завода из столицы Северной Осетии. Экологи и правозащитники обеспокоены негативным влиянием завода на окружающую среду и здоровье граждан.
В начале этого года вышел документальный фильм «Труба», затрагивающий тему «Электроцинка». Кстати, посмотреть картину Аслана Галазова и Анны Кабисовой можно на YouTube.
Герои фильма — эксперты из различных областей науки: медики, демографы, экологи, экономисты, археологи, а также журналисты, деятели культуры, представители власти и общественные активисты.
После того, как вышел этот фильм, Ирлан Хугаев написал статью в журнал «Famous» «Дело труба, или Владикавказский Молох», в которой рассматриваются экологические проблемы в республике.
В общем, все подробности — в нашем аудио.
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