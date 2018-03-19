Украина заплатит европейцам за переговоры с «Газпромом»

Газотранспортная система Украины может быть передана под управление одной из европейских компаний, сообщают украинские «Вести».

По словам депутата Верховной Рады Ивана Крулько, 49% ГТС Украины может быть передано в управление или частную собственность иностранцам. Парламентарий назвал это «аферой, которая может стоить стране будущего», а ее инициаторами — президента Петра Порошенко и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Другой депутат, Сергей Соболев, заявил, что подобное решение лишит Украину 1,4-1,5 миллиардов долларов в год.

По информации издания, интерес к участию в проекте уже проявили около десяти европейских компаний.

Между тем глава профильного комитета Рады Александр Домбровский сообщил, что ГТС не продается, а лишь перейдет европейцам в совместную с «Укртрансгазом» собственность. Глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук полагает, что 90% задач будущего партнера Украины окажутся «переговорами с "Газпромом"». Домбровский подтверждает его слова.

«Вступать в диалог с РФ после Крыма, Донбасса и двух решений в Стокгольме будет… сложно», — убежден он.

По его словам, 40-летнюю ГТС Украины невозможно сравнивать с газопроводом «Северный поток — 2», который по современным технологиям строит Россия, в связи с чем украинской газотранспортной системе необходима реформа.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Против его реализации выступают некоторые страны Восточной Европы, Украина и США. Страны-транзитеры газа, в том числе Украина, опасаются утраты транзитных платежей.