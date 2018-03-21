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Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
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Подлодка ВМС США при отработке «ударов по РФ» застряла во льдах Арктики 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: Navy Currents Magazine / Twitter
Инцидент произошел в рамках пятинедельной тренировки ВМС США.
Американская подводная лодка Hartford застряла во льдах Арктики, когда выполняла учебные стрельбы.
В ходе учений НАТО подлодки Hartford и Connecticut отрабатывали сценарий нанесения ударов по России, вот только одна из субмарин так и не смогла всплыть для «запуска ракет».
«Быстроходная субмарина USS Hartford (SSN 768) класса «Лос-Анджелес» пробивается через лед в ходе учений ICEX 2018», — написал Navy Currents Magazine.
В ходе пятинедельных учений ВМС США повышали понимание Арктики и оценивали оперативную готовность флота. Так что теперь американцы знают, что, несмотря на «стелс-технологии» и крылатые ракеты, которыми оснащены субмарины, со льдом справится им не под силу.
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