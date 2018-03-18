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Сирийцы лишились редчайшего «итальянского» танка
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Сирийские военные лишились редчайшего «итальянского» танка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @oryxspioenkop / Twitter
Сирийские правительственные войска в ходе боев с террористами в Дамаске потеряли один из редких танков Т-72, которые были модернизированы при участии итальянских специалистов в конце 1990-х годов. Внимание на фото подбитой машины, опубликованное в Twitter, обратил «Вестник Мордовии».
Как отмечается в описании фото, танк был уничтожен боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Ранее подобные машины были замечены в боях в сирийской провинции Алеппо в 2013 и 2014 годах.
По данным издания, от предыдущих модификаций «итальянская» отличается, в частности, современными для своего времени прицелами наводчиков, которые имеют стабилизацию в двух плоскостях, оборудованы лазерным дальномером и тепловизором второго поколения, а также сопряжены с цифровым баллистическим вычислителем. Этот прицел позволяет танкам обнаруживать цели на дальности 5 тысяч метров днем и 4 тысячи метров в темное время суток.
Всего итальянские специалисты модернизировали 122 машины. Все эти Т-72 поступили на вооружение 105-й элитной президентской танковой бригады. При этом, как отмечает «Вестник Мордовии», за годы гражданской войны в Сирии, большая часть подобных танков была уничтожена, и в настоящее время они являются большой редкостью.
В феврале в сети появилась фотография, на которой был запечатлен горящий мостовой танк, принадлежавший сирийским военным. Отмечалось, что редкая версия машины была потеряна в ходе наступления в провинции Дамаск.
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