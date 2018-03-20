«Московский комсомолец» рассказал, кто попадет под призыв запасников на сборы, указ о котором накануне подписал президент России Владимир Путин.
Издание отмечает, что теоретически призваны могут быть все находящиеся в запасе россияне до 60 лет, однако на практике призыву подлежат те, кто во время учебы в университете или срочной службы получил редкие или востребованные в армии в данный момент военно-учетные специальности. Обычно в сборах участвуют три-пять тысяч человек, а используют их на крупных учениях.
Указ о призыве запасников на военные сборы в 2018 году Владимир Путин подписал накануне. Сборы продлятся до двух месяцев и пройдут в Вооруженных силах, органах госохраны и Федеральной службы безопасности.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил призыв запасников, то есть служивших ранее гражданских лиц, на сборы необходимостью подтвердить и обновить их навыки. Полковник в отставке подчеркнул, что подобные сборы проводятся ежегодно, а президентский указ нужен для того, чтобы на них были выделены деньги.