Кто попадет под призыв запасников

Кто попадет под призыв из запаса

Издание отмечает, что теоретически призваны могут быть все находящиеся в запасе россияне до 60 лет, однако на практике призыву подлежат те, кто во время учебы в университете или срочной службы получил редкие или востребованные в армии в данный момент военно-учетные специальности. Обычно в сборах участвуют три-пять тысяч человек, а используют их на крупных учениях.

Указ о призыве запасников на военные сборы в 2018 году Владимир Путин подписал накануне. Сборы продлятся до двух месяцев и пройдут в Вооруженных силах, органах госохраны и Федеральной службы безопасности