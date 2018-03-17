Генштаб увидел признаки подготовки США к ударам по Сирии

В Генштабе рассказали о возможном ударе США по Сирии

«Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Штаты — террористов «Джабхат ан-Нусры» и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?» — сказал генерал-полковник. По его словам, в восточной части Средиземного моря, в Красном море и Персидском заливе США создали ударные группировки морских носителей крылатых ракет.

Рудской добавил, что США могут обвинить правительство Сирии в применении химоружия, чтобы нанести удар по государственным объектам и войскам. «Данные провокации должны послужить поводом для нанесения США и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии», — подчеркнул он.

Сергей Лавров. Угрозы нанесения односторонних ударов США по Сирии неприемлемы и недопустимы, заявил в пятницу глава МИД