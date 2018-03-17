Генштаб увидел признаки подготовки США к ударам по Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской в субботу заявил о признаках готовящегося удара по Сирии со стороны США.
«Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам», — цитирует «Интерфакс» Рудского.
По его словам, в восточной части Средиземного моря, в Красном море и Персидском заливе США создали ударные группировки морских носителей крылатых ракет.
«Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Штаты — террористов «Джабхат ан-Нусры» и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?» — сказал генерал-полковник.
Рудской добавил, что США могут обвинить правительство Сирии в применении химоружия, чтобы нанести удар по государственным объектам и войскам. «Данные провокации должны послужить поводом для нанесения США и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии», — подчеркнул он.
Угрозы нанесения односторонних ударов США по Сирии неприемлемы и недопустимы, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров.
Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.