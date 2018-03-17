«Тиграм» приделают пушки

Для бронеавтомобилей семейства Тигр разрабатывают новые модификации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ООО «Военно-промышленной компания» (ВПК) Александра Красовицкого.

По его словам, в настоящее время ведется работа над несколькими проектами. «Это и командно-штабные машины, и машины управления, машины РЭБ, космической связи, радиационной и химической разведки, зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" и 120-мм самоходный миномет "Горец", служебно-боевая разведывательная машина и многие другие», — уточнил Красовицкий.

Также он добавил, что недавно была создана бронированная медицинская машина «Тигр» БМА с увеличенным заброневым объемом и установленным медицинским оборудованием. Во время движения в ней врачи могут оказывать помощь одновременно четверым раненым.

Кроме того, изучается вопрос о производстве Тигра с пушкой калибра 30 мм. «Нами был создан опытный действующий образец, были проведены пробные стрельбы. К машине проявлен интерес со стороны ряда структур, в настоящее время ведется переговорный процесс и подготовка необходимых для дальнейшей работы документов», — уточнил глава ВПК.