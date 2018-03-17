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«Тиграм» приделают пушки
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«Тиграм» приделают пушки 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Для бронеавтомобилей семейства Тигр разрабатывают новые модификации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ООО «Военно-промышленной компания» (ВПК) Александра Красовицкого.
По его словам, в настоящее время ведется работа над несколькими проектами. «Это и командно-штабные машины, и машины управления, машины РЭБ, космической связи, радиационной и химической разведки, зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" и 120-мм самоходный миномет "Горец", служебно-боевая разведывательная машина и многие другие», — уточнил Красовицкий.
Также он добавил, что недавно была создана бронированная медицинская машина «Тигр» БМА с увеличенным заброневым объемом и установленным медицинским оборудованием. Во время движения в ней врачи могут оказывать помощь одновременно четверым раненым.
Кроме того, изучается вопрос о производстве Тигра с пушкой калибра 30 мм. «Нами был создан опытный действующий образец, были проведены пробные стрельбы. К машине проявлен интерес со стороны ряда структур, в настоящее время ведется переговорный процесс и подготовка необходимых для дальнейшей работы документов», — уточнил глава ВПК.
«Тигр» (ГАЗ-2330) — семейство многоцелевых бронеавтомобилей, производящихся на Арзамасском машиностроительном заводе. Прототип машины, разрабатывавшийся по контракту с Иорданией, был показан в 2001 году. В дальнейшем автомобиль был существенно переработан.
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