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США мешают Дамаску вернуть восток Дейр-эз-Зора
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Минобороны РФ: США мешают Сирии вернуть контроль над востоком Дейр-эз-Зора 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Подразделения армии США, находящиеся на востоке провинции Дейр-эз-Зор, противодействуют возвращению этих районов под контроль властей Сирии, заявили в Минобороны России.
"Важным направлением работы сирийских властей является возвращение населения в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых "Сирийских демократических сил". Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов", — говорится в заявлении.
Отмечается, что значительной проблемой для возвращения сирийских граждан на восточный берег Евфрата является отсутствие речных переправ, которые были ранее разбомблены авиацией американской коалиции.
"Что касается той части провинции Дейр-Эз-Зор, которая находится под контролем сирийских правительственных войск, то с 1 декабря 2017 года туда вернулось уже более 23 тысяч человек", — сообщает Минобороны.
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