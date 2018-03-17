США мешают Дамаску вернуть восток Дейр-эз-Зора

Минобороны РФ: США мешают Сирии вернуть контроль над востоком Дейр-эз-Зора

"Важным направлением работы сирийских властей является возвращение населения в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых "Сирийских демократических сил". Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов", — говорится в заявлении.

Отмечается, что значительной проблемой для возвращения сирийских граждан на восточный берег Евфрата является отсутствие речных переправ, которые были ранее разбомблены авиацией американской коалиции.

"Что касается той части провинции Дейр-Эз-Зор, которая находится под контролем сирийских правительственных войск, то с 1 декабря 2017 года туда вернулось уже более 23 тысяч человек", — сообщает Минобороны.