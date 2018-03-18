Названа самая мощная российская подлодка

Атомные подлодки «Ясень» станут самими мощными по ударному потенциалу

АПЛ 885М «Ясень» могут погружаться на глубину до 520 метров, набирать скорость в 31 узел. На их вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» и «Ясен-М» могут стать самыми мощными по своему ударному потенциалу в ближайшей перспективе. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что головная подводная лодка проекта 885 «Ясень» находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана.

По его словам Российский Военно-морской флот в ближайшие несколько лет получит семь атомных подводных лодок данного проекта, из них шесть — по модернизированному проекту 885М.

Головной подводный крейсер серии «Северодвинск» был передан ВМФ 17 июня 2014 года. Водоизмещение многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень» составляет 13,8 тысячи тонн, глубина погружения — 520 метров, подводная скорость — 31 узел. Они могут находиться в автономном плавании сто суток. Экипаж корабля — 64 человека. На вооружении подлодок находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».