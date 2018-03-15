В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться

Минобороны прокомментировало слова британского министра о том, что Россия должна уйти и заткнуться

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского Минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции. Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей», — отмечается в сообщении, поступившем в RT.

«Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо только они одни и остались в арсенале вооружённых сил её величества», — заключил Конашенков. Как подчеркнул представитель Минобороны, Британия давно превратилась в гнездо для перебежчиков и всевозможных контор для производства фейковых сенсаций, поэтому к фейковым обвинениям в адрес России давно появился иммунитет.

Ранее Уильямсон обвинил Россию в попытке подорвать порядок во всём мире, а также заявил, что Россия должна уйти и заткнуться.