В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться

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Минобороны прокомментировало слова британского министра о том, что Россия должна уйти и заткнуться 

RT на русском 46 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова главы военного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Россия должна уйти и заткнуться.
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«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского Минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции. Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей», — отмечается в сообщении, поступившем в RT.
Как подчеркнул представитель Минобороны, Британия давно превратилась в гнездо для перебежчиков и всевозможных контор для производства фейковых сенсаций, поэтому к фейковым обвинениям в адрес России давно появился иммунитет.
«Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо только они одни и остались в арсенале вооружённых сил её величества», — заключил Конашенков.
Ранее Уильямсон обвинил Россию в попытке подорвать порядок во всём мире, а также заявил, что Россия должна уйти и заткнуться.
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