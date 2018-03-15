Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться

В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться

По мнению Конашенкова, Уильямсон продемонстрировал «риторику базарной хабалки», которая «характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции».

«Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей»», — цитирует Конашенкова RT.

Он также подчеркнул, что Британия давно стала страной фейковых сенсаций, и в России к ним уже появился иммунитет.

По мнению Конашенкова, хамство британского министра обороны связано с отсутствием реальных достижений служебной деятельности.