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Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
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Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Пока вы спали: «Нежданчик» от России

В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал слова главы британского военного ведомства Гэвина Уильямсона о том, что Россия должна «уйти и заткнуться».
>> Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
По мнению Конашенкова, Уильямсон продемонстрировал «риторику базарной хабалки», которая «характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции».
«Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей»», — цитирует Конашенкова RT.
Он также подчеркнул, что Британия давно стала страной фейковых сенсаций, и в России к ним уже появился иммунитет.
По мнению Конашенкова, хамство британского министра обороны связано с отсутствием реальных достижений служебной деятельности.
Ранее Гэвин Уильямсон посоветовал России «уйти и заткнуться» в ответ на принятые Лондоном дипломатические меры после инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
 Ещё 18 источников 
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