Звездные войны: когда космос станет полем боя

Дональд Трамп заявил о создании космических войск США

Национальная стратегия США рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море. На этой неделе Дональд Трамп заявил что, космические войска должны стать эквивалентом армии, ВВС и ВМС США в околоземном пространстве. Насколько реальна угроза настоящих «звездных войн», разбиралась «Газета.Ru»

Соединенные Штаты должны создать космические войска, которые изменят курс космической политики США, убеждено американское руководство, а также военные и эксперты. 14 марта президент США Дональд Трамп заявил о возможности создания специализированных войск для ведения боевых действий в космическом пространстве.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы», — сказал Трамп, выступая перед представителями корпуса морской пехоты США в Сан-Диего.

Однако аналитики в США предупреждают, что не стоит ожидать появления на околоземной орбите «Звездного крейсера Галактика», оснащенного лучевым оружием. Реальные перспективы боевых возможностей будущего вида вооруженных сил США куда скромнее.

«Создание космических войск на данном этапе скорее означает повышение наших возможностей в сфере разведки и кибербезопасности. До полномасштабного ведения боевых действий в ближнем и дальнем космосе еще весьма далеко», — признает Шон О'Киф, который ранее был администратором NASA и секретарем ВМС США при президенте Джордже Буше-мл.

В 1950-х годах президент США Дуайт Эйзенхауэр разделил американскую космонавтику на военную и гражданскую.

Гражданское направление было воплощено в NASA, и оно относительно прозрачно, однако военные программы не уступали по масштабам и объему финансирования. Военная космонавтика в США входила в состав Военно-воздушных сил. Именно ВВС в течение последних лет управляли в космосе беспилотным воздушно-космическим самолетом Х-37В, несколько напоминающим «Шаттл», но существенно меньшим по размерам.

Экспериментальный орбитальный самолет Х-37В, как известно, предназначен для функционирования на высотах 200-750 км. Он способен быстро менять высоты орбиты и энергично маневрировать в околоземном космическом пространстве.

Вооруженный космос: за и против Американские военные грезили о военизации космоса очень давно. Замысел создания орбитальной космической станции Военно-воздушных сил созрел еще в 1960-х годах, но администрация президента Ричарда Никсона зарубила эту идею на корню. Тогда считалось, что проведение беспилотных космических исследований более эффективно, чем содержание обитаемых станций военного назначения.

К реализации идеи создания космических войск американцы тоже пришли далеко не сразу. Этот замысел жестко критиковали министр обороны США Джеймс Мэттис и министр ВВС США Хизер Энн Уилсон , хотя в прошлом году многие члены конгресса США настойчиво продвигали эту идею, напоминает Шон О'Киф. По его мнению, создание космических войск не приведет к большим финансовым затратам и организационно-штатным перестройкам.

Как ранее писала «Газета.Ru», изначально американские законодатели предполагали, что космический корпус (КК) войдет в состав ВВС США, но фактически будет отдельным ведомством. Разработчики проекта приводили пример Корпуса морской пехоты США, который номинально входит в состав ВМС.

«Планировалось, что у новой организационно-штатной структуры будет собственный начальник штаба, равный по статусу начальнику штаба ВВС и входящий в Объединенный комитет начальников штабов, — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — Предполагалось, что он будет назначаться на шесть лет и подотчетен министру ВВС».

Однако в Пентагоне до последнего выступали против дополнительной структуры. Хотя концентрация усилий и ресурсов США на космосе воодушевляет американское военное ведомство , там убеждены, что сейчас не время подвергать военно-воздушные силы радикальной перестройке.

Министр обороны генерал Джеймс Мэттис заявлял конгрессу: «Я выступаю против создания новых штатных структур и формирования дополнительных организационных уровней в то время, когда мы фокусируемся на сокращении лишних звеньев управления и сосредотачиваемся на интегрированных структурах, осуществляющих непосредственное руководство и ведение боевых действий».

После решения о формировании космических войск США Говард Маккарди и Шон О'Киф пояснили, что, скорее всего, новый вид вооруженных сил будет состоять из наземного персонала и роботизированных систем, размещенных в космосе.

Мнения сторонников и противников выведения оружия в космос разделились. Значительная часть американских специалистов заявила, что после создания космических войск США будет гораздо труднее сохранить околоземное космическое пространство как зону мира.

Преподаватель астронавтики Массачусетского технологического института и бывший заместитель руководителя NASA Дэва Ньюман настаивает, что космос должен оставаться максимально мирным. «Космос предназначен для исследований и развития человечества в целом, — подчеркивает Ньюман. — Мы должны научиться на наших ошибках на Земле и сохранить космос мирным».

Космическая уязвимость «Конечная цель создания космических войск заключается отнюдь не в усилении разведывательных возможностей и ведения киберопераций, — пояснил «Газете.Ru» Константин Макиенко. — В обозримом будущем американцами предполагается вооруженная борьба с космическими аппаратами вероятного противника». Тем не менее, сторонники милитаризации космоса в Соединенных Штатах в явном большинстве.

И как уже писала «Газета.Ru», американские аналитики соглашаются в одном: уже сегодня Соединенные Штаты в значительной степени зависят от космоса. Более того, эта зависимость с каждым годом возрастает, что приводит к уязвимости США через околоземное пространство.

Поэтому в США всерьез рассматриваются различные варианты противостояния возможной агрессии в космосе.

К примеру, вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования (GPS) может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы — в результате нарушения цифровых коммуникаций воцарится полный хаос на целых континентах: произойдет отключение сотовых телефонов, перестанут работать системы распределения энергии, прекратит функционировать большая часть глобальной финансовой сети, включая банковские и торговые автоматы.

Американские эксперты предупреждают, что масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS поставит под угрозу морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации.

Иными словами, одно лишь прекращение функционирования системы глобального позиционирования означает катастрофу для постиндустриального мира. А есть еще спутники связи, космические аппараты прогнозирования погоды, системы предупреждения о ракетном нападении.

Вывод из строя этой части орбитальной группировки может также иметь фатальные последствия.

Скорее всего, уже в недалеком будущем флотилии орбитальных самолетов, созданные на основе экспериментальных X-37B, будут вести вооруженную борьбу в космосе, полагает Константин Макиенко. Они могут быть оснащены малокалиберными скорострельными пушками, которые в условия космоса способны эффективно поражать космические аппараты на больших дальностях. Вполне возможно, что космических истребителях будущего будет установлено и управляемое ракетное оружие, и оружие на новых физических принципах.

Таким образом, первоочередная цель для будущих эскадр воздушно-космических самолетов США — разгром орбитальных группировок противников Соединенных Штатов. В войнах будущего доминирование в космосе будет означать победу и на Земле, убеждены специалисты.