Страны НАТО озаботились обороной

Страны, входящие в НАТО , увеличили свои расходы на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг . Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным Столтенберга, участники альянса увеличивают расходы три года подряд. «Большинство из них уже разработали планы, в соответствии с которыми их расходы на оборону достигнут 2 процента ВВП к 2024 году», — подчеркнул он. Судя по отчету, за год расходы на оборону выросли на пять процентов, или до 46 миллиардов долларов в денежном выражении.

Решение о том, что страны НАТО должны тратить 2 процента от ВВП на оборону было принято в 2014 году. Два года спустя издание Jane's, проведя подсчеты, выяснило, что норматив расходов не исполняется.