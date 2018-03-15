Военный эксперт назвал заявление НАТО о поддержании диалога с РФ лицемерным

В ежегодном докладе о деятельности НАТО заявлено, что Североатлантический альянс считает важным продолжать диалог с Россией, однако вместе с тем нацелен на политику сдерживания и обороны в отношениях с РФ. В нем подчеркнуто, что НАТО «не представляет угрозы ни одной стране» и продолжает стремиться к конструктивном отношениям с Россией. В документе также отмечено, что альянс продолжает поддерживать диалог с Москвой в сфере авиационной безопасности в Балтийском регионе. Как сказано в докладе, «специальная группа, в которую входят… страны региона и Россия, а также НАТО, в частности, разработали рекомендации и руководства по регулированию и разрешению возможных инцидентов между всеми воздушными судами, как гражданскими, так и военными, в мирное время».

"Ничего нового в этом тривиальном докладе нет. Это старая их позиция: диалог и сдерживание. Трудно понять, как это совмещается, но это — позиция НАТО. Лицемерие — неотъемлемая часть политики, особенно западной. К этому давно пора привыкнуть", — заявил РИА Новости в четверг Бужинский.

По его словам, никакого диалога между Россией и Североатлантическим альянсом нет, «в том числе по авиационной безопасности».

"Этот диалог они перевели в рамки ICАО (Международная организация гражданской авиации). Не НАТО поддерживает диалог с Россией — ICАО рассуждает, как бы там что не случилось с гражданскими самолетами. С ними и так ничего не случится, потому что нет самоубийц, чтобы их атаковать или идти с ними на сближение", — сказал генерал.