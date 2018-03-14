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Болгария приняла решение о ремонте своих МиГов с РФ
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Reuters: Болгария приняла решение заключить с РФ соглашение о ремонте своих МиГов 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Правительство Болгарии приняло решение заключить с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ" соглашение о ремонте истребителей МиГ-29. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы Министерства обороны Болгарии.
Договор стоимостью 81,3 млн левов (около €40,5 млн) по ремонту и модернизации 12 самолетов МиГ-29А и трех МиГ-29УБ для ВВС страны планировали заключить между Минобороны Болгарии и РСК "МиГ" в декабре. Однако это решение было обжаловано украинской компанией "Укроборонпром", которая подала жалобу в Комиссию по защите конкуренции и потребовала начать новую конкурсную процедуру. В соответствии с действующим законодательством, жалоба стала основанием для приостановки сделки.
В начале января Комиссия по защите конкуренции Болгарии заявила, что она отклонила требование "Укроборонпрома". После этого болгарские власти приняли решение продолжить обсуждение контракта с российской компанией и не приглашать других партнеров для переговоров.
В конце 2015 года парламент Болгарии ратифицировал межправительственное соглашение с Польшей о ремонте и техническом обслуживании самолетов МиГ-29 российского производства. Несмотря на протесты РСК "МиГ", польская сторона отремонтировала шесть двигателей для МиГ-29 за €6,138 млн, причем бывший министр обороны Николай Ненчев неоднократно подчеркивал, что "договор о ремонте истребителей, который был подписан с Польшей, был выгодным для Болгарии и являлся частью политики НАТО по ограничению российского влияния". По заявлению экспертов, этот договор с Польшей фактически провалился.
9 ноября 2016 года между Минобороны Болгарии и РСК "МиГ" было подписано новое соглашение о поставке 10 двигателей РД-33 для самолетов МиГ-29 стоимостью около €21 млн, которые были доставлены в конце нынешнего года. Планируется их установка на самолеты, после чего количество годных для полетов машин увеличится до 10.
В ноябре 2016 года прокуратура Болгарии обвинила Ненчева в препятствовании заключению контракта на ремонт болгарских самолетов с РСК "МиГ". Договоры на ремонт двигателей истребителей общей стоимостью €3,773 млн с РСК "МиГ", по версии следствия, долгие месяцы хранились в служебном сейфе министра и по ним не предпринималось никаких шагов. Подобное бездействие министра, по мнению прокуратуры, привело к негативным последствиям для болгарской армии. В настоящее время это дело рассматривается в суде.
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