Турция обстреляла госпиталь в Сирии

Турецкая авиация обстреляла госпиталь в сирийском регионе Африн. Жертвами налета стали девять человек, сообщает AFP.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Лондоне, в результате бомбардировок Африна в пятницу, 16 марта, погибли 36 человек, из них 27 — мирные жители. Репортер AFP сообщает, что тела убитых лежат на улицах, раненых оставляют на дорогах, так как спасательные центры разрушены бомбами.

Отмечается, что за последние двое суток территорию покинули 45 тысяч человек.