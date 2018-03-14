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Войска на западе России подняты по тревоге
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Войска на западе России подняты по тревоге 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Части общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской и Смоленской областях подняты по тревоге, сообщили в штабе ЗВО.
— Мотострелковые, танковые, артиллерийские и зенитно-ракетные подразделения готовятся к совершению многокилометрового комбинированного марша в заданные районы, — рассказал заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Тимур Трубиенко.
Войска из-под Воронежа и Смоленска направятся на полигон Мулино в Нижегородской области, где примут участие в двустороннем полковом тактическом учении с боевой стрельбой.
В маневрах задействуют более двух тысяч военных, танки Т-72 новейшей модификации, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82АМ, 120-миллиметровые минометы "Сани", 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и самоходные орудия "Мста-С", системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Град".
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