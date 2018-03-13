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ВМС США провели учения в Арктике
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ВМС США провели учения в Арктике 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Две атомные подводные лодки США отработали всплытие из-подо льда на учениях в Арктике ICEX-2018, сообщает сайт военно-морских сил страны.
По информации ведомства, совместные с ВМС Великобритании учения проходят в море Бофорта. Всплытие в районе Северного полярного круга к северу от Аляски провели многоцелевая подлодка "Hartford" (проекта "Seawolf") и ударная подлодка "Connecticut" (проекта "Los Angeles"), на вооружении которых стоят в том числе крылатые ракеты.
Подробностей операции не приводится, но в сообщении есть фотография, на которой из-под толщи льда торчат рубки подлодок на расстоянии несколько сотен метров друг от друга.
"Мы должны постоянно тренироваться вместе с нашими подводными подразделениями и партнерами, чтобы оставаться опытными в этом полушарии. Наличие обеих подводных лодок на поверхности является наглядной демонстрацией нашего мастерства в Арктике", — заявил командующий центром подводных боевых действий ВМС США контр-адмирал Джеймс Питтс.
Ранее сообщалось, что в ходе учений две американские подводные лодки и британская "Trenchant" будут проводить арктические переходы, проводить всплытие в районе на Северного полюса, проводить сбор научных данных.
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