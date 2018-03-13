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США обеспокоили С-400 в Сирии
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США признали угрозу доминированию в небе над Сирией со стороны России 

Деловая газета «Взгляд» 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Увеличение числа российских ЗРК в Сирии угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона, заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил.
«Присутствие России в Сирии сделало Москву постоянным игроком в регионе, а Кремль использует конфликт в Сирии для испытаний и применения нового оружия и тактики, зачастую практически без учета сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения», — цитирует Вотела ТАСС.
Также американский генерал подчеркнул, что увеличение количества российских ЗРК в регионе угрожает доступу США и «возможности доминировать в воздушном пространстве».
В ноябре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что ЗРК «Триумф» (С-400) останутся на российских базах в Хмеймиме и Тартусе после вывода ВКС из Сирии.
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