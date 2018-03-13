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«Песец» или «Нежданчик». МО выбирает название для «ракеты Путина»
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«Песец» или «Нежданчик». Минобороны выбирает название для «ракеты Путина» 

Рамблер 1 час назад
Министерство обороны запустило финальный этап открытого голосования для выбора названий для новейшего российского оружия.
Ведомство предложило посетителям своего сайта выбрать названия для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой.
Всего Минобороны отобрало 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. На данный момент среди названий лазерного комплекса с большим отрывом лидируют «Луч» и «Зайчик», среди наименований подводного беспилотника — «Посейдон» и «Язь», а среди имен для ракеты — «Нежданчик», "Песец" и «Зевс».
В ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о создании в стране ряда современнейших образцов вооружений, в том числе тех, что еще не получили названий. Тогда глава государства сообщил, что вскоре на сайте Минобороны начнется голосование для их выбора, в котором смогут принять участие все желающие.
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