«Песец» или «Нежданчик». МО выбирает название для «ракеты Путина»

«Песец» или «Нежданчик». Минобороны выбирает название для «ракеты Путина»

Министерство обороны запустило финальный этап открытого голосования для выбора названий для новейшего российского оружия.

Ведомство предложило посетителям своего сайта выбрать названия для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой.

Всего Минобороны отобрало 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. На данный момент среди названий лазерного комплекса с большим отрывом лидируют «Луч» и «Зайчик», среди наименований подводного беспилотника — «Посейдон» и «Язь», а среди имен для ракеты — «Нежданчик», "Песец" и «Зевс».

В ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о создании в стране ряда современнейших образцов вооружений, в том числе тех, что еще не получили названий. Тогда глава государства сообщил, что вскоре на сайте Минобороны начнется голосование для их выбора, в котором смогут принять участие все желающие.