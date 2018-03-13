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Филиппины получили от США шесть беспилотников
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Филиппины получили от США шесть военных беспилотников 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Public Domain
ВВС Филиппин получили шесть беспилотных летательных аппаратов ScanEagle в рамках военной помощи США, размер которой оценивается в 13,76 миллиона долларов, сообщает местный информационный портал Rappler.
Церемония передачи американских беспилотников состоялась во вторник на базе филиппинских ВВС в городе Пасай в присутствии министра обороны Филиппин Делфина Лорензаны и посла США Сун Кима, отмечает портал.
Как заявил официальный представитель военного ведомства Аристидес Галанг, беспилотники "способны участвовать в нескольких миссиях, например, в операциях по борьбе с терроризмом, в области внутренней безопасности и морском патрулировании". Кроме того, летательные аппараты можно использовать в гуманитарных миссиях и во время оценки последствий катастроф, пишет портал.
В январе газета Wall Street Journal со ссылкой на американские военные источники сообщила, что Вашингтон повысил статус миссии на Филиппинах, поставив ее на один уровень с долгосрочными операциями в Ираке и Афганистане. По данным издания, статус миссии был поднят в ответ на просьбу правительства Филиппин к США оказать более активную поддержку в борьбе с терроризмом. Операция получила название Pacific Eagle — Philippines.
По данным газеты, сейчас на Филиппинах размещено 200-300 американских военнослужащих, которые оказывают техническую поддержку филиппинским военным, а также предоставляют разведанные, полученные с помощью беспилотников.
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