Бронеавтомобили «Тайфун-К» оснастят новыми системами защиты личного состава

Госкорпорация Ростех начинает серийное производство автоматической установки пожаротушения для российского бронированного автомобиля «Тайфун-К». Бронемашины «Тайфун-К» предназначены для транспортировки личного состава и используются, в частности, российскими саперами в Сирии в ходе разминирования населенных пунктов, освобожденных от террористов.

Разработку в составе Ростеха ведет челябинское предприятие «Электромашина» научно-производственной корпорации «Уравагонзавод». Изделие уже прошло испытания в ходе боевых условий, подтвердив свои высокие технические характеристики.

Новая система обеспечивает быстрое выявление и ликвидацию очагов возгорания внутри автомобиля с помощью быстродействующих автоматических модулей пожаротушения. Система автоматически реагирует на возгорание, эффективно локализует огонь и не дает очагу развиться повторно. Огнетушащее средство имеет безопасный состав, благодаря чему экипаж может продолжать выполнение боевых задач, не покидая бронемашину.

Новинка существенно повышает уровень защиты личного состава, перевозимого на бронемашинах «Тайфун-К». Как отмечают разработчики, в дальнейшем использованные технические решения могут быть применены, в том числе, и в гражданской технике.