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Украина реанимирует Т-84 для танкового биатлона
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Украина выставит против «Абрамсов» и «Леопардов» реанимированные Т-84 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Twitter
Для участия в "натовском танковом биатлоне" — международных соревнованиях "Сильная Европа" — харьковский Завод им. В. А. Малышева вернул к жизни шесть танков Т-84 "Оплот".
Эти машины являлись частью партии из 10 штук, которую ВСУ планировали закупить в 2000 году. Правда, почти сразу же возникли проблемы с оплатой, да и украинские генералы не знали, что делать с танками.
Долгое время "Оплоты" находились на заводе. И, когда американцы решили приобрести четыре из них, чиновники в погонах с радостью согласились. Никого совершенно не волновало, что танки приобретались, что называется, на убой. На них должны были тестировать новые образцы противотанкового оружия, в том числе, по всей видимости, так обожаемые сейчас украинцами "Джавелины".
Оставшиеся шесть Т-84 были распределены между различными украинскими военными учебными заведениями, где они ржавели без дела, приходя в негодность. В результате в 2016 году эти танки для восстановления перегнали в Харьков. Однако процесс реанимации затянулся на длительное время, и только в марте 2018-го "Укроборонпром" отчитался о том, что техника скоро отправится на испытания.
Эти машины отличаются от поставляемых в Таиланд БМ "Оплот-Т" отсутствием панорамного прицела, у них более слабая защита бортов. Вооружение — 125-мм пушка, способная применять управляемые ракеты.
Сообщается, что дорабатывается система управления огнем. Модернизированный Т-84 сейчас весит 50 т. Двигатель в 1200 л.с. разгоняет танк до 70 км/ч.
На соревнованиях с танковыми экипажами НАТО эта машина, конечно, будет выглядеть лучше, чем устаревший Т-64БВ. Однако военные эксперты сомневаются, что реанимированные "Оплоты" смогут соревноваться на равных с новейшими версиями западных танков.
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