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В Генштабе рассказали о подготовке испытания «Сармата»
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В Генштабе рассказали о подготовке испытания ракеты «Сармат» 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Минобороны РФ
На космодроме Плесецк полным ходом идет подготовка очередного броскового испытания новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил журналистам во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Он напомнил, что "Сармат" по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет: "При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности".
"Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания", — сказал Герасимов.
В послании Федеральному собранию 1 марта президент Владимир Путин объявил, что Минобороны России совместной с промышленностью приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат".
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