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Минобороны РФ получило модернизированный Ил-76МД-М
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Первый модернизированный Ил-76МД-М передан Минобороны России 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М передан Министерству обороны РФ после модернизации. Об этом журналистам сообщил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.
В данный момент первая модернизированная строевая машина находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС России.
"Работы по модернизации строевых Ил-76МД военно-транспортной авиации до облика Ил-76МД-М проводились по заданию Воздушно-космических сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием", — сказал он.
На самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах. Кроме того, на нем заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи.
"Устанавливается оптико— электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне", — добавил Рогозин.
При модернизации частично применялись детали, взаимозаменяемые с перспективными военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А, производство которых идет в Ульяновске. Двигатели самолета Д-30КП в ходе модернизации были доработаны. Тем самым, срок службы самолета продлен на 15 лет.
В августе 2013 года Минобороны России заключило госконтракт с ПАО "Ил" на выполнение работ по глубокой модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М. Цель модернизации — продлить ресурс строевых самолетов, обеспечить современными средствами навигации и связи, а также заменить оборудование, которое уже не производится. Первый полет опытный Ил-76МД-М совершил 26 февраля 2016 года.
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