Два Ка-52 поступили в авиаполк на Кубани

Два ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» поступили в авиаполк на Кубани

В соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа, парк этой воинской части с начала года пополнили четыре вертолета Ка-52.

«В настоящее время специалистами завода-изготовителя в авиаполку производится окончательная сборка вертолетов Ка-52, после которой последует контрольный облет и окончательная передача военной техники личному составу воинской части», — сказал Астафьев. Два вертолета Ка-52 «Аллигатор» поступили на вооружение воинской части 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной в Краснодарском крае , сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

Ка-52 — ударный вертолет, созданный для уничтожения бронетехники, живой силы и низколетящий малоскоростных воздушных целей. Создан на базе вертолета Ка-52 «Черная акула».