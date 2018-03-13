Ещё
Два Ка-52 поступили в авиаполк на Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» поступили в авиаполк на Кубани 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа, парк этой воинской части с начала года пополнили четыре вертолета Ка-52.
Два вертолета Ка-52 «Аллигатор» поступили на вооружение воинской части 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной в Краснодарском крае, сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
«В настоящее время специалистами завода-изготовителя в авиаполку производится окончательная сборка вертолетов Ка-52, после которой последует контрольный облет и окончательная передача военной техники личному составу воинской части», — сказал Астафьев.
Ка-52 — ударный вертолет, созданный для уничтожения бронетехники, живой силы и низколетящий малоскоростных воздушных целей. Создан на базе вертолета Ка-52 «Черная акула».
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны России прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте Мотострелки ЗВО в рамках плановой проверки боевой готовности подняты по тревоге в Смоленской и Воронежской областях
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля233
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России97
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам48
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение