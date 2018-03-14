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«Искандеры» подняты по тревоге в Ленобласти
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«Искандеры» подняли по тревоге 

Рамблер 2 часа назад
В среду, 14 марта, в Ленинградской области состоялись учения расчетов ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом сообщает «Звезда».
По данным телеканала, в ходе тренировочных мероприятий «Искандеры» совершили многокилометровый марш. Также были проведены электронные пуски.
Ракетные комплексы отработали борьбу с диверсантами и «маскировку тягачей на открытой местности».
В сентябре прошлого года в рамках учений «Запад-2017» был проведен успешный запуск ракеты модернизированного «Искандера-М» на максимальную дальность. Ракета поразила цель на полигоне Макат в Казахстане. В Минобороны рассказали, что ракета преодолела 480 километров.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов, самолетов на аэродромах на расстоянии до 500 километров.
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