«Искандеры» подняты по тревоге в Ленобласти

«Искандеры» подняли по тревоге

В среду, 14 марта, в Ленинградской области состоялись учения расчетов ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом сообщает «Звезда».

По данным телеканала, в ходе тренировочных мероприятий «Искандеры» совершили многокилометровый марш. Также были проведены электронные пуски.

Ракетные комплексы отработали борьбу с диверсантами и «маскировку тягачей на открытой местности».

В сентябре прошлого года в рамках учений «Запад-2017» был проведен успешный запуск ракеты модернизированного «Искандера-М» на максимальную дальность. Ракета поразила цель на полигоне Макат в Казахстане. В Минобороны рассказали, что ракета преодолела 480 километров.

«Искандер-М» предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов, самолетов на аэродромах на расстоянии до 500 километров.