Вооруженный «Калибрами» фрегат взял курс на Средиземное море

"Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота вышел в первый в 2018 году морской поход. В соответствии с планом ротации фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" взял курс из Севастополя на черноморские проливы. Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", — сказал он. Российский фрегат "Адмирал Эссен", вооруженный ракетными комплексами "Калибр-НК", вышел в поход в Средиземное море, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв

Трухачев также отметил, что экипаж провел корабельные учения. В частности, по его словам, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК".

"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом морской зоны и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1, " артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой.