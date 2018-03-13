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Вооруженный «Калибрами» фрегат взял курс на Средиземное море
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Вооруженный «Калибрами» фрегат взял курс на Средиземное море 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Российский фрегат "Адмирал Эссен", вооруженный ракетными комплексами "Калибр-НК", вышел в поход в Средиземное море, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.
"Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота вышел в первый в 2018 году морской поход. В соответствии с планом ротации фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" взял курс из Севастополя на черноморские проливы. Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", — сказал он.
Трухачев также отметил, что экипаж провел корабельные учения. В частности, по его словам, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК".
"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом морской зоны и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.
Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1, " артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой.
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