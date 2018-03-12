Ещё
Россияне высказались за смешанный состав армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне высказались за смешанный состав армии 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Большинство россиян (60 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что состав армии должен быть смешанным.
Респондентам задали такой вопрос: «Как вы считаете, армия должна состоять из контрактников или призывников?». Еще 37 процентов опрошенных считают, что в составе вооруженных сил должны быть только контрактники.
Три процента участников опроса сказали, что армия должна полностью состоять из призывников.
Всего в опросе приняли участие 632 человека.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в последнее время россияне пытаются давать взятки, чтобы попасть на контрактную службу в армию.
По словам главы военного ведомства, примерно раз в неделю в России возбуждаются уголовные дела, связанные с попыткой дать такие взятки. По мнению Шойгу, это связано с тем, что сейчас в армии «достаточно высокое денежное содержание», а после окончания службы военные получают «достаточно серьезное социальное обеспечение».
Осенью прошлого года президент России Владимир Путин заявил о постепенном уходе страны от службы по призыву. Глава государства также рассказал, что власти рассматривают возможность создания технопарков для молодых людей, которые уже получили высшее образование. Там выпускники смогут выбрать воинскую службу, используя свои лучшие знания и навыки.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП42
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»118
Порошенко поставили ультиматум по Крыму269
Семью Фриске лишают имущества18
Умер Александр Павловский11
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение