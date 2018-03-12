Россияне высказались за смешанный состав армии

Большинство россиян (60 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что состав армии должен быть смешанным.

Респондентам задали такой вопрос: «Как вы считаете, армия должна состоять из контрактников или призывников?». Еще 37 процентов опрошенных считают, что в составе вооруженных сил должны быть только контрактники.

Три процента участников опроса сказали, что армия должна полностью состоять из призывников.

Всего в опросе приняли участие 632 человека.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в последнее время россияне пытаются давать взятки, чтобы попасть на контрактную службу в армию.

По словам главы военного ведомства , примерно раз в неделю в России возбуждаются уголовные дела, связанные с попыткой дать такие взятки. По мнению Шойгу, это связано с тем, что сейчас в армии «достаточно высокое денежное содержание», а после окончания службы военные получают «достаточно серьезное социальное обеспечение».