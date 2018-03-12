Россияне высказались за смешанный состав армии 

Большинство россиян (60 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что состав армии должен быть смешанным.
Респондентам задали такой вопрос: «Как вы считаете, армия должна состоять из контрактников или призывников?». Еще 37 процентов опрошенных считают, что в составе вооруженных сил должны быть только контрактники.
Три процента участников опроса сказали, что армия должна полностью состоять из призывников.
Всего в опросе приняли участие 632 человека.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в последнее время россияне пытаются давать взятки, чтобы попасть на контрактную службу в армию.
По словам главы военного ведомства, примерно раз в неделю в России возбуждаются уголовные дела, связанные с попыткой дать такие взятки. По мнению Шойгу, это связано с тем, что сейчас в армии «достаточно высокое денежное содержание», а после окончания службы военные получают «достаточно серьезное социальное обеспечение».
Осенью прошлого года президент России Владимир Путин заявил о постепенном уходе страны от службы по призыву. Глава государства также рассказал, что власти рассматривают возможность создания технопарков для молодых людей, которые уже получили высшее образование. Там выпускники смогут выбрать воинскую службу, используя свои лучшие знания и навыки.