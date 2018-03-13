Бойцы ВДВ проводят учения в Крыму

Бойцы ВДВ при поддержке авиации ЮВО проводят учения в Крыму

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в ходе начавшихся на крымском полигоне Опук тактических учений с батальоном 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии при поддержке авиации Южного военного округа (ЮВО) применят тактический десант для взятия под контроль особо важных объектов условного противника, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства

"На полигоне Опук полуострова Крым проводится тактическое учение ВДВ с десантно-штурмовым батальоном Новороссийского соединения. Для взятия под контроль наиболее важных объектов десантники планируют применить тактический десант, который на заключительном этапе учения проведет ряд засад на путях отхода условных групп противника", — сказано в сообщении. Учения носят плановый характер, они завершатся 15 марта этапом боевой стрельбы в обороне.

В нем отмечено, что "практические действия подразделений десанта будут поддерживать штатные минометные батареи отдельного батальона и авиация ЮВО".

На первом этапе маневров десантники совершили марш в район проведения учений, где приступили к тщательной разведке местности для выявления характера действий мобильных групп условного противника. В дальнейшем они отработают различные способы ведения боя с применением штатного стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов.