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Бойцы ВДВ проводят учения в Крыму
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Бойцы ВДВ при поддержке авиации ЮВО проводят учения в Крыму 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в ходе начавшихся на крымском полигоне Опук тактических учений с батальоном 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии при поддержке авиации Южного военного округа (ЮВО) применят тактический десант для взятия под контроль особо важных объектов условного противника, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
Учения носят плановый характер, они завершатся 15 марта этапом боевой стрельбы в обороне.
"На полигоне Опук полуострова Крым проводится тактическое учение ВДВ с десантно-штурмовым батальоном Новороссийского соединения. Для взятия под контроль наиболее важных объектов десантники планируют применить тактический десант, который на заключительном этапе учения проведет ряд засад на путях отхода условных групп противника", — сказано в сообщении.
В нем отмечено, что "практические действия подразделений десанта будут поддерживать штатные минометные батареи отдельного батальона и авиация ЮВО".
На первом этапе маневров десантники совершили марш в район проведения учений, где приступили к тщательной разведке местности для выявления характера действий мобильных групп условного противника. В дальнейшем они отработают различные способы ведения боя с применением штатного стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов.
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