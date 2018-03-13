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«Татарстан» «поразил» условного противника в Каспийском море
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Корабль «Татарстан» «поразил» условного противника в Каспийском море 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Евгений Луковцев
Ракетный корабль "Татарстан" в ходе корабельных учебно-боевых тренировок поразил условного противника и отработал тактические приемы и способы применения корабельного оружия, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
Экипаж отработал вопросы управления кораблем, а также тактические приемы и способы применения корабельного оружия. Личный состав РК "Татарстан" успешно выполнил стрельбы, поразив воздушную, морскую и береговую цели из различных видов вооружения корабля", — говорится в сообщении.
По словам Астафьева, в ходе отработки элементов второй курсовой задачи артиллеристы выполнили стрельбы в море с применением артиллерийских установок АК-630М и АУ АК-176М, а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Палаш".
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