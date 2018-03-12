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В Минобороны раскрыли цели для гиперзвуковых ракет «Кинжал»
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В Минобороны России раскрыли цели для гиперзвуковых ракет «Кинжал» 

Говорит Москва 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
В интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что это высокоточное оружие, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям.
«В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия», — сказал замглавы Минобороны.
Об испытаниях системы «Кинжал» президент Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что эти ракеты способны преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
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