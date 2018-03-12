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НАТО создает зону «военного Шенгена» в Европе
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В Минобороны России заявили, что НАТО создает зону «военного Шенгена» в Европе 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
НАТО создаёт в Европе так называемый «военный Шенген», суть которого состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении границ России. Об этом заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. «Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого „военного Шенгена“, — сказал он в интервью газете „Красная звезда“, передаёт РИА Новости.
Также Фомин добавил, что сегодня НАТО отрабатывает вопросы трансатлантической переброски воинских формирований альянса. Отмечается, что в различных районах Европы создаются запасы вооружения, военной техники, боеприпасов, продовольствия и имущества.
Ранее в Пентагоне анонсировали масштабные учения НАТО у границ России.
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