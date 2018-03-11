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Шойгу рассказал о взятках ради службы по контракту
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Шойгу рассказал, что за службу по контракту пытаются давать взятки 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Престиж российской армии вырос настолько, что уже начали давать взятки, чтобы поступить на контрактную службу, заявил в интервью для фильма "Путин", размещенном в социальной сети "Одноклассники", министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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"Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту. Потому что достаточно высокое денежное содержание, потому что после окончания достойной службы достаточно серьезное социальное обеспечение", — сказал он.
В ноябре Шойгу сообщил, что число контрактников, проходящих службу в Вооруженных силах РФ, к концу 2018 года должно достичь почти 500 тысяч человек.
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