Шойгу рассказал о взятках ради службы по контракту

Шойгу рассказал, что за службу по контракту пытаются давать взятки

Престиж российской армии вырос настолько, что уже начали давать взятки, чтобы поступить на контрактную службу, заявил в интервью для фильма "Путин", размещенном в социальной сети "Одноклассники", министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

"Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту. Потому что достаточно высокое денежное содержание, потому что после окончания достойной службы достаточно серьезное социальное обеспечение", — сказал он.

В ноябре Шойгу сообщил, что число контрактников, проходящих службу в Вооруженных силах РФ, к концу 2018 года должно достичь почти 500 тысяч человек.